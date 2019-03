(ANSA) – VENEZIA, 9 MAR – Due cittadini stranieri sono rimasti feriti stamane a Piazzale Roma, a Venezia, nel corso di una lite. Per l’episodio sono state fermate due persone, anch’esse straniere, bloccate con due coltelli ancora sporchi di sangue. Le condizioni dei feriti, portati in ospedale, non sarebbero gravi. Sul posto la Polizia municipale, che pattuglia costantemente la zona.