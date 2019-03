(ANSA) – TORINO, 9 MAR – “C’è stato un grandissimo sostegno trasversale e questo ha reso la candidatura più forte, è stato un gioco di squadra e quando si riesce a fare squadra i risultati si raggiungono. Adesso ci giochiamo le ultime carte e questa città, per quello che rappresenta e che è, se le giocherà fino in fondo”. Così, in un video su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino torna a parlare delle Atp Finals dopo che il governo ha fornito le garanzie economiche alla candidatura torinese. “E’ stato un percorso faticoso e alla fine il Governo ci ha ascoltato, ha compreso e anzi è stato elemento fondamentale per farci rientrare in partita e lo voglio ringraziare”, dice Appendino ribadendo che “siamo tornati a essere con grande forza candidati e faremo tutto il possibile fino all’ultimo giorno per far sì che la città possa raccogliere gli effetti di questo evento”.