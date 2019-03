(ANSA) – GENOVA, 9 MAR – Marco Giampaolo esalta il collettivo della Sampdoria, può essere la strategia giusta nel crocevia con l’Europa di domani quando al Ferraris arriverà l’Atalanta. “Dobbiamo puntare su questo aspetto, sarà un match di grande sacrificio da parte di tutti anche nella fase di non possesso palla” ha spiegato oggi. Può essere l’occasione di dare un’ accelerata forte verso l’Europa League: “E’ una gara particolare perché è uno scontro diretto”. Ci sono buone notizie nello spogliatoio doriano: Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez e Lorenzo Tonelli sono stati convocati dopo una settimana non al top a causa di qualche problema fisico. L’attaccante scenderà in campo dal primo minuto mentre Giampaolo non dovrebbe rischiare gli altri due che partiranno dalla panchina. E su Quagliarella aggiunge: “Sta vivendo una seconda giovinezza e deve avere l’ambizione di vincere la classifica cannonieri”.b” conclude.