(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Il francese Julian Alaphilippe, in 4h47’14” e alla media di 38,435 Km/h, ha vinto le 13/a edizione della Strade Bianche di ciclismo, disputata da Siena a Siena e lunga 184 chilometri. Il francese della Deceuninck-Quick Step ha preceduto nell’ordine il danese Jakob Fuglsang di 2″ e il belga Wout Van Aert di 27″. Per Alaphilippe è il quarto successo stagionale, dopo le due tappe vinte alla Vuelta San Juan e una al Giro di Colombia. In campo femminile trionfo di Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott): l’olandese si è imposta in solitaria da Siena (Fortezza Medicea) a Siena (Piazza del Campo), su un tracciato di 136 chilometri, precedendo la danese Annika Langvad e la polacca Katarzyna Niewiadoma.