(ANSA) – ROMA, 9 MAR – “Le questioni disciplinari vengono gestite internamente e privatamente, nella vita come nel calcio. È così qui al Real, è così in tutte le squadre. Per andare in campo devi prima essere in forma”. Così Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa che segue di pochi giorni la clamorosa eliminazione dalla Champions e alla vigilia della trasferta del José Zorrilla di Valladolid, parlando del caso Isco. Il fantasista è in rotta con l’allenatore e da settimane ormai non trova più spazio fra i titolari. Solari ha parlato anche del proprio futuro e della possibilità che venga sollevato dall’incarico. Rivolgendosi al cronista che gli poneva la domanda, ha sottolineato: “Queste non sono valutazioni che devo fare io”. A Solari è stato chiesto anche di Sergio Ramos: “Penso che sarà con noi a Valladolid – ha detto -. Penso che sosterrà la squadra, i compagni, farà quello che deve fare un capitano”.