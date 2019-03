(ANSA) – ROMA, 9 MAR – “Bene il derby, ma adesso resettiamo entusiasmo derby e pensiamo a Fiorentina, contro la quale giocheremo una partita molto insidiosa”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina. Sfida che arriva una settimana dopo la vittoria nel derby contro la Roma: “L’abbraccio di giovedì con i tifosi è stato molto importante – ha osservato il tecnico dei biancocelesti – ma deve essere uno stimolo di più per noi in vista di Firenze. Da qui alla fine saranno tutte finali per migliorare la nostra classifica. Champions? Dobbiamo solo pensare a recuperare qualche punto sulle altre perché siamo un po’ indietro”.