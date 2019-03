(ANSA) – ROMA, 9 MAR – L’eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League negli ottavi di finale, per mano del Manchester United, ha lasciato ancora una volta i tifosi con l’amaro in bocca. Una delusione dietro l’altra nel più prestigioso torneo europeo per la squadra della capitale francese che, anno dopo anno, vede sfumare il traguardo più ambito. La delusione è talmente profonda che gli ultrà hanno inviato una lettera alla società in segno di protesta per l’obiettivo sfumato e ritenuto fondamentale per la stagione della squadra di Thomas Tuchel. “Siamo di nuovo lo zimbello d’Europa – hanno scritto i tifosi del PSG -. Il nostro sostegno è stato ricambiato con vergogna e disprezzo. Noi restiamo fedeli al PSG, composto da mercenari interessati al loro stipendio più che a difendere lo stemma. Non accetteremo più di sporcare i nostri colori e l’onore della città in questo modo”.