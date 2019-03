(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Sarà lo spagnolo Aron Canet su Ktm a partire dalla pole position del Gp del Qatar, prima prova del mondiale Moto3, che si disputerà domani sul circuito di Losail, grazie al tempo di 2’05”883. In prima fila, col secondo tempo (2’06”080), anche l’italiano Lorenzo Dalla Porta (Honda), che ha preceduto il giapponese Kito Toba (Honda) con 2’06”109. Quarto tempo per John McPheeg (Honda), quinto per Niccolò Antonelli. Appena più indietro, tra gli altri italiani, Tony Arbolino (Honda) e Celestino Vietti (Ktm), rispettivamente settimo e ottavo. Undicesimo tempo per Romano Fenati (Honda), mentre più arretrati Dennis Foggia (Ktm) e Andrea Migno (Ktm).