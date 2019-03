(ANSA) – PIACENZA, 9 MAR – Sono decine gli intossicati che nel pomeriggio sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118 in una casa di riposo di Borgonovo, in provincia di Piacenza. Per la maggior parte anziani, ma anche personale di assistenza della struttura, pare probabile che si sia trattato di un’intossicazione dovuta a una reazione chimica di alcuni detersivi mentre era in corso la pulizia di un’area dell’ospizio. Gli operatori e alcuni anziani hanno iniziato ad accusare sintomi tipici come tosse e forte bruciore agli occhi. La casa di riposo è stata subito evacuata, mentre i vigili del fuoco sono entrati con gli autorespiratori per prendere gli anziani immobilizzati a letto. Le operazioni di trasporto dei tanti pazienti in ospedale, coordinate dal 118 di Piacenza, sono ancora in corso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Piacenza per le indagini.