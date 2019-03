(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Continua, e a suon di gol, il testa a testa al vertice della classifica della Bundesliga fra il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, oggi entrambi vincitori e a quota 57 punti dopo 25 partite. I bavaresi di Niko Kovac hanno travolto nell’Allianz Arena il Wolfsburg per 6-0: al festival del gol hanno partecipato Gnabry al 34′ e Lewandowski al 37′ del primo tempo. Nella ripresa James Rodriguez al 7′, Mueller al 31′, Kimmich al 37′ e ancora Lewandowski al 40′ hanno completato l’opera, superando il portiere ospite Casteels. Il Borussia Dortmund ha piegato in casa per 3-1 lo Stoccarda, faticando oltre il dovuto. Tutti i gol nella ripresa: al 17′ Reus, al 26′ pareggio di Kempf per gli ospiti, poi gol di Paco Alcacer al 39′ e di Pulisic al 48′.