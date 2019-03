(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Comincia male il Motomondiale 2019 per Valentino Rossi che, con la Yamaha, è rimasto escluso dalla Q2 che ammette il migliori 12 piloti alla lotta per la pole position. Il ‘Dottore’ aveva chiuso al 15/o posto la quarta sessione di libere, dominata dalla Ducati di Petrucci e Divozioso, obbligato quindi come Jorge Lorenzo (18/o con la Honda) a passare per la Q1. Entrambi gli ex campioni del mondo – Lorenzo è anche caduto – hanno mancato l’approdo alla Q2, che invece è riuscito alle Honda di Crutchlow e Nakajima. Fuori anche Pecco Bagnaia con la Ducati.