(ANSA) – NEW YORK, 9 MAR – “L’Italia è un’importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c’è bisogno che il governo italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture”. Lo twitta Garret Marquis, assistente speciale del presidente americano Donald Trump e portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Il commento arriva all’indomani dell’annuncio del premier Giuseppe Conte, secondo il quale Roma e Pechino firmeranno l’accordo quadro a fine mese per la ‘Nuova via della Seta’.