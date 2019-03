(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Il Barcellona prosegue la propria corsa verso il quarto titolo spagnolo degli ultimi cinque anni. I blaugrana guidati da Ernesto Valverde hanno battuto per 3-1 al Camp Nou il modesto Rayo Vallecano, penultimo in classifica della Liga, nell’anticipo della 27/a giornata. Gli ospiti erano addirittura passati in vantaggio con un gran gol di De Tomas dopo 24′, ma sono stati raggiunti prima della conclusione del primo tempo da Gerard Piqué, di testa, su punizione di Messi (38′). Nella ripresa lo stesso Messi su rigore (indiscutibile fallo su Nelson Semedo) al 6′ ha portato avanti i suoi, quindi Suarez – servito da Ivan Rakitic – al 37′ ha chiuso i conti. Con questo successo, il 18/o in campionato, il Barca torna a +7 (63 punti contro 56) sull’Atletico Madrid che, oggi pomeriggio, ha battuto in casa (1-0) il Leganes con un gol di Saul Niguez.