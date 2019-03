(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Un tripletta di Sterling regala al Manchester City la vittoria per 3-1 sul Watford nella 30/a giornata della Premier League. La squadra allenata da Pep Guardiola ha allungato a +4 il vantaggio sul Liverpool (74 punti contro 70), che sarà impegnato domani alle 13 in casa contro il Burnley. Sterling ha aperto le marcature al 1′ del secondo tempo, ha raddoppiato al 5′ e triplicato al 14′. Al 21′ è arrivato il gol della bandiera per la squadra di Javi Gracia, firmata dall’ex milanista Deulofeu, su passaggio di Deeney. Sempre domani toccherà anche al Chelsea di Sarri, in campo alle 15,05 in casa contro il Wolves. Su tutti, però, spicca la sfida fra Arsenal e Manchester United, che si disputerà alle 17,30.