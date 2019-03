(ANSA) – PARMA, 9 MAR – “La partita l’avete vista tutti e non possiamo dire che il Parma meritava di vincere. Questa per noi è stata la migliore prestazione fuori casa. Siamo cresciuti molto, anche se si interrompe una striscia positiva”. Così Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, commenta la sconfitta di Parma. “C’è tanto rammarico perché, quando produci 16 cross, devi andare con più uomini in area – aggiunge -. E poi, quando hai delle occasioni, come nel primo tempo, devi essere più cattivo. La prima frazione non è stata esaltante, eravamo bassi, ma il Parma non ha avuto clamorose occasioni. Meglio nella ripresa: siamo stati bravi a chiudere tutte le ripartenze e, ripeto, il Parma non meritava di vincere”. E se il Tardini non regala punti a Prandelli c’è sempre l’abbraccio dell’ex pubblico. “E’ sempre una bella emozione tornare qui – conclude Prandelli -. Parma è una città che mi ha regalato momenti importanti, non tanto professionali, come emozioni e momenti di vita. Indimenticabile”.