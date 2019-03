(ANSA) – PARMA, 9 MAR – “Volevamo ridare la gioia della vittoria al nostro pubblico e ci siamo riusciti. Era importante riprendere il cammino, i tifosi ci hanno spinto, ma non siamo ancora salvi”. Roberto D’Aversa getta acqua sul discorso-salvezza. L’allenatore del Parma ancora chiede attenzione, anche se la zona rossa della classifica ora è davvero lontana. “Ma ci manca ancora qualcosa – ha insistito il tecnico crociato -. Non dobbiamo cambiare filosofia, ma lavorare settimana per settimana, cercando di fare il meglio possibile. Pensiamo solo alla Lazio, non certo alla prossima stagione. E’ chiaro che, con i tre punti di oggi, sei più sereno, ma nulla di più e niente di diverso da ieri”. “Se andiamo ad analizzare le azioni da gol il risultato è più che giusto – ha detto ancora il tecnico -. Avevamo tanti giocatori non al 100% e alcuni che rientravano dopo un lungo stop. Hanno fatto tutti egregiamente il loro lavoro”.