(ANSA) – ROMA, 9 MAR – Il Milan batte 2-1 il Chievo in un anticipo della 27/a giornata di serie A e conserva il terzo posto in classifica davanti all’Inter, in campo domani, ad una settimana dal derby. Gara non facile per i rossoneri, sbloccata da Biglia con una bella punizione – contestata dai veneti nella sua assegnazione – al 31′ pt. Il Chievo pareggia al 41′ con Hetemaj, bravo di testa a svettare su Conte e a battere Donnarumma. E’ Piatek, alla 19/a rete in campionato, a portare i tre importanti punti per i rossoneri dopo un’azione insistita in area. Il Chievo recrimina non poco per un presunto fallo del polacco ma dopo il via libera della Var l’arbitro convalida.