(ANSA) – ROMA, 10 MAR – L’eliminazione del PSG dalla Champions ha generato delusione e creato malumore nel Paris Saint-Germain. Fra i più scossi per la sconfitta negli ottavi contro il Manchester United, il giovane Kylian Mbappé. L’attaccante ha deciso di rompere il silenzio e ha manifestato il proprio disagio dopo il ko casalingo contro gli inglesi, inviando un messaggio per la prossima stagione. “Sono stordito. Non sono stato in grado di dormire, è difficile digerire una delusione simile – le sue parole -. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo momento, siamo delusi. La festa è stata rovinata. La Champions League era il nostro obiettivo stagionale”. Mbappé, tuttavia, non perde la fiducia nelle ambizioni della squadra parigina guidata dal tedesco Thomas Tuchel e desidera chiarire ogni dubbio sul proprio futuro. “Ci sono tante persone che dubitano, ma continuerò a fidarmi di questo progetto. resterò qui, questo è sicuro, anche dopo quello che è successo”, ha ammesso.