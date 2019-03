(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Prima volta indimenticabile sull’European Tour per Justin Harding, che vince in volata il Commercial Bank Qatar Masters di golf. A Doha il sudafricano ha chiuso la rassegna in 275 (-13) colpi, superando la concorrenza di nove giocatori, tutti secondi con 277 (-11). Tra questi anche il britannico Oliver Wilson (leader dopo il terzo round), il francese Mike Lorenzo-Vera e lo spagnolo Jorge Campillo. Sull green del Doha GC emozioni a non finire. Con il torneo che s’è deciso solo all’ultima buca. “E’ stato snervante – le dichiarazioni di Harding -, ma adesso posso finalmente gioire. E’ il primo trionfo sull’European Tour, spero di una lunga serie”. E’ il quinto successo nel Qatar Masters di un player sudafricano. Prima del trentatreenne di Somerset West ci erano riusciti Darren Fichardt, Ernie Els, Retief Goosen e Branden Grace. In un torneo che ha visto l’azzurro Filippo Bergamaschi sessantottesimo (289, +1).