(ANSA) – MOSCA, 10 MAR – Migliaia di persone hanno manifestato oggi in viale Sakharov, a Mosca, contro il crescente controllo sul web da parte delle autorità russe. Altre manifestazioni si sono svolte in altre città della Russia. Nel mirino dei dimostranti c’è in particolare una nuovo progetto di legge, approvato in prima lettura dalla Duma, che prevede la creazione di un web autonomo in Russia, in grado di funzionare anche in caso di isolamento dalla rete internet mondiale. Molti temono che si tratti di un modo per aumentare il controllo e la censura su internet da parte dello Stato.