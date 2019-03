(ANSA) – ROMA, 10 MAR – “Tutti quanti i giocatori devono dare di più perché se stiamo in questa situazione è perché non hanno dato quello che hanno dentro. Le ragioni non mi interessano, i discorsi stanno a zero. Ha pagato Eusebio (Di Francesco, ndr), adesso però devono loro rispondere sul campo. Ci devono far vedere quello che sanno fare e come lo vogliono fare”. Così Claudio Ranieri, nuovo tecnico della Roma, responsabilizza la squadra dopo l’esonero di Di Francesco. “Voglio vedere la squadra arare il campo, gente che sprizza rabbia e determinazione. Dobbiamo ‘morire’ sul campo – sottolinea Ranieri che domani sera all’Olimpico esordirà in panchina contro l’Empoli -. Adesso ho bisogno di gente che dimostri di voler fare la differenza. Mi serve chi lotta, corre e si aiuta. Chi fa questo, chi si impegna ha più probabilità di giocare a prescindere da nomi, età o ingaggio”.