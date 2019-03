(ANSA) – ROMA, 10 MAR – “E’ totale la censura di tutta la Serie B per quanto accaduto al Foggia e ai calciatori Busellato e Iemmello, oggetto di attentati criminali compiuti da individui che nulla hanno a che fare con i tifosi, con il calcio e con lo sport”. Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, esprime, con una dichiarazione all’Ansa, lo sdegno per le aggressioni che hanno coinvolto la società Foggia calcio e due suoi giocatori. “La nostra è una condanna senza se e senza ma – prosegue Balata -, con l’auspicio e la fiducia che le indagini in corso possano consentire di assicurare alla giustizia gli autori di questi gesti criminali al più presto. Al contempo siamo vicini ed esprimiamo solidarietà alle vittime di queste azioni”.