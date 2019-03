(ANSA) – GENOVA, 10 MAR – Al momento dell’espulsione, il tecnico allenatore dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha colpito con una manata per allontanarlo il segretario generale della Samp Massimo Ienca nel tunnel che porta agli spogliatoi. Lo denuncia la Sampdoria. Secondo quanto ricostruito da un dirigente blucerchiato, Gasperini, che stava protestando in modo veemente per il rigore assegnato agli avversari, uscendo dal campo ha incrociato il dirigente blucerchiato e secondo l’accusa lo ha colpito, spingendolo. Ienca, secondo la Sampdoria, cadendo a terra si sarebbe procurato una contusione a una mano.