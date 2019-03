(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Altra impresa di Francesco Molinari, che vince al termine di una rimonta straordinaria l’Arnold Palmer Invitational di golf. Secondo successo sul PGA Tour per l’azzurro, ormai tra i più grandi del green a livello mondiale. “Sono orgoglioso – la prime parole di Molinari – mai avrei pensato di scendere in campo e fare un giro come questo”.