(ANSA) – PECHINO, 11 MAR – La Corea del Sud ha lanciato una indagine “precauzionale” sul Boeing 737 Max 8 dopo l’incidente di ieri che ha coinvolto lo stesso modello di Ethiopian Airlines, con la morte di 157 persone. Un team di 4 tecnici ha visitato la Eastar Jet, compagnia locale low cost, avviando accertamenti sul pilota automatico e altri sistemi. Oh Sung-oun, direttore della Divisione aeronavigabilità del ministero dei Trasporti, l’esame finirà venerdì e non ci sono al momento piani per tenere a terra i B737 Max, riferisce l’agenzia Yonhap.