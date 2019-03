(ANSA) – BRESCIA, 11 MAR – Nell’ambito di una vasta operazione antidroga 27 persone sono state arrestate dai carabinieri di Brescia. Altre otto sono state poste ai domiciliari e per quattro è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dei 39 coinvolti nell’inchiesta, coordinata dalla Procura di Brescia, 29 sono soggetti albanesi, diversi dei quali già con precedenti per droga. I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno certificato centinaia di episodi di cessione di droga, che arrivava in Italia dall’Olanda.