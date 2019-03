(ANSA) – ROMA, 11 MAR – “Spero ci stia guardando e sia orgoglioso di quanto sono riuscito a fare”. Francesco Molinari dedica il trionfo all’Arnold Palmer Invitational al campione americano (Palmer) scomparso nel 2016. “E’ sempre un piacere giocare questo torneo -ha detto Molinari- e vincerlo è davvero speciale. E so che posso realizzare punteggi bassi su ogni campo”. Molinari non nasconde la gioia per il successo. Il fuoriclasse torinese dopo la seconda gemma in carriera sul PGA Tour si sbottona il red cardigan -simbolo della rassegna- e si lascia andare. Nei suoi occhi la felicità di un ragazzo di 36anni che sta scalando le classifiche mondiali (ora è 7/o). Dopo un 2018 stellare l’azzurro è partito forte pure nel 2019. “So che posso realizzare punteggi bassi su ogni campo da golf”. La sicurezza, non solo sotto il profilo del gioco, ma soprattutto su quello mentale, è diventata l’arma in più dell’azzurro. Diventato un campione pure a livello d’incassi. La sua rimonta show è valsa all’azzurro una “borsa” da 1.638.000 dollari.