(ANSA) – ROMA, 11 MAR – Claudio Ranieri “può essere un buon dottore per la Roma”. Parola di Cristian Panucci ex giocatore giallorosso e oggi ct della nazionale di Albania. Intervenuto ai microfoni di Radio anch’io sport, Panucci ha giudicato positivamente la scelta di Ranieri per la panchina romanista dopo l’esonero di Di Francesco: “Claudio conosce molto bene l’ambiente, è romano, ha grande esperienza, è una scelta giusta. Può essere un buon dottore per la Roma”. Quanto alle voci che anche lui stesso fosse contattato per allenare la Roma, Panucci smentisce: “no, non mi ha chiamato nessuno, mai nessuna chiamata da parte della società”.