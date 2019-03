(ANSA) – NUORO, 11 MAR – Tragedia nella notte sulla provinciale che da Siniscola porta alla Caletta, nel Nuorese. Un giovane di Siniscola, Emanuele Tancale, di 19 anni, è stato travolto e ucciso da una Citroen poco prima dell’una di notte, mentre camminava sul ciglio della strada. Per il giovane, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118, non c’è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Siniscola per cercare di fare luce sulle condizioni dell’autista dell’auto, sotto choc subito dopo l’accaduto. L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro.