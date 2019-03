(ANSA) – ROMA, 11 MAR – Santiago Solari è a un passo dall’esonero, ma attorno al Real non si placano le polemiche: l’ultima, dopo l’eliminazione dalla Champions, la lite Perez-Sergio Ramos e un video su pesanti screzi in allenamento tra il capitano e Marcelo, è un vero e proprio caso Var. A nessuno è sfuggita la strana situazione di ieri sera durante la partita a Valladolid: i blancos hanno vinto 4-1 ma prima di sbloccare la partita si sono visti annullare un gol per fuorigioco. A quel punto l’arbitro si è fermato, aspettando dall’auricolare l’aiuto della Var. Ma quando è andata in onda l’immagine della sala dove l’assistente var rivedeva le immagini, la sorpresa: vuota, non c’era nessuno. Immediato il tam tam sui social, con dubbi, sospetti, ironia. E a poco e’ valso che dopo pochi secondi l’immagine sia stata sostituita da quella di una sala Var con tutti gli attori al loro posto. “Un errore tecnico, era stata mandata l’immagine di un altro stadio”, prova a spiegare Marca. Ma i dubbi e le polemiche rimangono.