(ANSA) – TORINO, 11 MAR – “We can’t wait for tomorrow’s PARTIDAZO!. E’ il tweet, in un misto di inglese e spagnolo, postato dall’Atletico al momento dell’imbarco all’aeroporto di Madrid. “Non possiamo aspettare per la gran partita di domani”, la traduzione letterale, in realtà il messaggio è l’equivalente in italiano di “Non vediamo l’ora di giocare la gran partita di domani”. All’andata l’Atletico ha vinto 2-0 con reti di Gimenez e Godin che, nonostante i dubbi dei giorni scorsi per un lieve infortunio, è regolarmente tra i convocati.