(ANSA) – SOLDEU( ANDORRA), 11 MAR – Il norvegese Kjetil Jansrud in 1.28.36 è stato il più veloce nella prima delle due prove cronometrate in vista dell’ultima discesa di cdm della stagione in programma mercoledì alle finali di Soldeu.Secondo il francese Johan Clarey (+ 0,24). Buon terzo l’azzurro Cristof Innerhofer (+0.32) ex aequo con il norvegese Adrian Smiseth Sejersted, con il quale il cronometraggio ha fatto in un primo momento i capricci. La prova – un’altra ne è prevista domani – è stata invece davvero solo un test per lo svizzero Beat Feuz (12/o con un ritardo di 1.31) che punta alla conquista della coppa e per Dominik Paris con un ritardo di 1.44.