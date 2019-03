(ANSA) – SALERNO, 11 MAR – “Ho l’impressione che ci sia perdita di entusiasmo, volevo dire di interesse. Credo che dovremmo fare un punto con Lotito e chiedergli in via ultimativa che cosa vuole fare”.Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è così espresso, sulla Salernitana, a margine di un sopralluogo allo Stadio Arechi di Salerno in vista delle Universiadi. “Il pubblico dell’Arechi -ha aggiunto De Luca- è da serie A. Ovviamente rischia di scoraggiarsi e disamorarsi. Non so se ci sia un’alternativa. Se avessimo altri soggetti interessati, appassionati, ci sarebbe anche la possibilità di fare tanti ragionamenti. La situazione diventa complicata se fai fatica ad individuare altri soggetti disponibili ad investire sulla squadra. Ho la sensazione che adesso il problema sia di programma sportivo, societario, di organizzazione della squadra. Più che mettere a disposizione strutture, il Comune non può fare. Salerno merita qualcosa di più “.