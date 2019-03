(ANSA) – MILANO, 11 MAR – Mauro Icardi è ad Appiano Gentile ma continua ad allenarsi a parte rispetto al resto della squadra e le possibilità di vederlo convocato giovedì contro l’Eintracht in Europa League e domenica nel derby sono al momento remote. L’attaccante dell’Inter ieri non si è presentato a San Siro per assistere alla partita contro la Spal, assenza di cui il club, secondo quanto detto da Wanda Nara a Tiki Taka, era informato. Difficile però ipotizzare una svolta nel caso dell’ex capitano che non scende in campo da quasi un mese. Intanto è emergenza infortuni per Luciano Spalletti. Domani Joao Miranda si opererà al naso dopo aver rimediato una frattura in uno scontro di gioco con Petagna. Marcelo Brozovic, sostituito nel primo tempo per in risentimento ai flessori, si sottoporrà a dei controlli medici per valutare i tempi di recupero.