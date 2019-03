(ANSA) – ROMA, 11 MAR – Dopo Novak Djokovic -al rientro nel tour un mese e mezzo dopo il trionfo a Melbourne- e Alexander Zverev, ha fatto il suo ingresso in scena, direttamente al secondo turno, in maniera positiva anche Roger Federer al torneo di Indian Wells, primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento della località californiana. Il fuoriclasse svizzero, numero 4 del ranking dopo la vittoria a Dubai, ha cominciato la sua campagna nel deserto californiano battendo senza fatica 6-1 7-5 il tedesco Peter Gojowczyk (85), che al primo turno aveva eliminato l’azzurro Andreas Seppi. Dopo aver dominato il primo set (concessi appena 2 punti nei suoi turni di servizio), il 37enne fuoriclasse di Basilea, come Djokovic trionfatore ben 5 volte in questo torneo (2004-2006, 2012, 2017), ha accusato un piccolo passaggio a vuoto nel secondo, per poi riprendere in mano il match. Federer si giocherà un posto negli ottavi con il connazionale Stan Wawrinka (40) che ha superato l’ungherese Marton Fucsovics (31).