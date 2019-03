(ANSA) – GENOVA, 11 MAR – E’ in arrivo una maxi multa da parte della Sampdoria nei confronti di Gregoire Defrel dopo la ‘folle’ notte conclusasi con il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza e la sua auto distrutta. Lo si apprende da fonti blucerchiate: nei suoi confronti verrà emesso un provvedimento come previsto dal codice comportamentale interno. Il giocatore è rimasto illeso dopo la fuga per evitare il controllo della polizia in corso Europa nel levante genovese e il conseguente incidente nel quale ha distrutto la macchina.