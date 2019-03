(ANSA) – GENOVA, 11 MAR – “Mi dispiace che un allenatore come Gasperini possa aver avuto una reazione così, anche a livello verbale. Non è un atteggiamento sportivo perciò dico con fermezza che noi non possiamo andare avanti in questa maniera”. Così il presidente della Sampdoria. Massimo Ferrero. in un’intervista a Samp TV ha parlato della manata del tecnico dell’Atalanta nei confronti del segretario generale blucerchiato Massimo Ienca dopo che era stato espulso. Scintille che erano scoccate al 20′ st quando l’arbitro aveva assegnato un penalty alla Sam innescando le proteste del mister bergamasco. Mentre stava entrando nel tunnel che porta agli spogliatoi lo ‘scontro’ con Ienca. Ferrero non ci sta e attacca: “L’Atalanta è una grande squadra, ha vinto la partita, Gasperini è stato espulso da un signor arbitro: doveva ringraziare e uscire dal campo, non mettersi a discutere e alzare le mani contro un dirigente della Sampdoria. Gasperini, hai sbagliato”.