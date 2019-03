(ANSA) – ROMA, 11 MAR – “Non sono orgoglioso dell’esempio dato ai giocatori, alla società e a tutti i tifosi di calcio”. Cosi’ Gian Piero Gasperini torna sulla polemica che lo ha coinvolto, dopo l’espulsione in Samp-Atalanta e la spinta data a un dirigente doriano nel tunnel di rientro nello spogliatoio. “Sono davvero molto dispiaciuto per quanto è successo ieri a Genova – sono le scuse del tecnico atalantino, pubblicate sul sito del club bergamasco – e per tutte le polemiche che ne sono derivate e che hanno fatto passare in secondo piano l’importante risultato sportivo raggiunto dopo una partita coinvolgente e disputata ad alti livelli da entrambe le squadre”.