(ANSAmed) – TEL AVIV, 11 MAR – Gal Gadot, l’attrice israeliana ‘Wonder Woman’ sul grande schermo, è scesa in campo schierandosi a fianco dell’artista Rotem Sela nella polemica contro il premier Benyamin Netanyahu sulla retorica antiaraba della destra israeliana. “Qui non è questione di destra o sinistra – ha scritto sul suo profilo di Instagram seguito da oltre 28 milioni di persone – di ebrei o arabi, laici o religiosi. Qui si tratta di dialogo per la pace e l’eguaglianza, e della nostra tolleranza l’un con l’altro. Ama il tuo prossimo come te stesso”. “La responsabilità di seminare speranza e luce per un futuro migliore ai nostri figli spetta a noi. Rotem, sorella, sei – ha concluso – di ispirazione per tutti noi”.