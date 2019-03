(ANSA) – MILANO, 11 MAR – “Proteggere l’equilibrio competitivo dei campionati nazionali”, è l’obiettivo dichiarato dal vice segretario generale dell’European Leagues, Alberto Colombo, nel corso del confronto davanti ai club di Serie A sul futuro delle coppe europee, in cui sono intervenuti anche Javier Tebas, n.1 della Liga e membro del board dell’associazione delle leghe europee, e Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell’Eca, l’associazione europea dei club, che hanno esposto i diversi punti di vista delle rispettive istituzioni. In attesa del comitato esecutivo della Uefa, che il 29 maggio deciderà i criteri di redistribuzione delle risorse per il triennio 2021-24, Colombo ha sottolineato la necessità di “un approccio filosofico diverso, per una redistribuzione dei ricavi più equa, per proteggere e migliorare l’equilibrio competitivo dei campionati nazionali”.