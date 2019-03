(ANSA) – VICENZA, 11 MAR – Pietro Dal Santo, il 58enne artigiano che venerdì sera a Marostica (Vicenza), ubriaco alla guida, ha travolto con il suo camioncino una famiglia di origini albanesi, ferendo gravemente un bimbo di 14 mesi cui è stata amputata una parte di una gamba, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip. L’uomo, rinchiuso da venerdì notte nella casa circondariale di Vicenza, era atteso all’interrogatorio di convalida dell’arresto. Assistito dal proprio legale, l’avvocato Luca Milano, l’artigiano ha però preferito non dire nulla. Per lui il Pm, Barbara De Munari, ha chiesto il carcere, mentre il giudice Massimo Gerace si è riservato di decidere sullo stato di libertà dell’artigiano. Non è escluso che nei suoi confronti possano essere disposti gli arresti domiciliari, ma con delle restrizioni.