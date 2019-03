(ANSA) – GENOVA, 11 MAR – “Essere sopra Ronaldo e Piatek? Una bella soddisfazione, ma il campionato è lungo e c’è ancora amarezza per sconfitta di ieri”. Così Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, sulla classifica cannonieri del campionato di Serie A che lo vede in vetta solitario dopo il gol realizzato ieri nella sfida persa contro l’Atalanta. Una sconfitta che allontana i blucerchiati dall’obiettivo europeo ma che non scoraggia il bomber: “Siamo lì, ci proviamo fino alla fine. Io ci credo” afferma Quagliarella che poi, sulla Nazionale che a breve sarà impegnata nelle qualificazioni ai prossimi Europei, spiega: “Navigo a vista, mi godo la Samp, spero di continuare a fare quello che sto facendo”. Il capocannoniere della Serie A è intervenuto alla Spezia per leggere il giuramento all’inaugurazione della 71esima edizione della Viareggio Cup. “È stata una bella soddisfazione – afferma il bomber – Quando ero giovane non vedevo l’ora di andare in Primavera per fare questo torneo”.