(ANSA) – TORINO, 11 MAR – “Lo spogliatoio dell’Atletico è molto carico, sappiamo di affrontare una grande squadra, ma ci anima la stessa convinzione di fare benissimo come siamo riusciti all’andata”. Così Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, che parte dal 2-0 contro la Juventus ottenuto al Wanda Metropolitano. “In Champions – ha aggiunto Koke – può succedere di tutto, come hanno insegnato recenti sfide, siamo in allerta, dovremo rimanere umili e concentrati dal primo all’ultimo secondo”.