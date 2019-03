(ANSA) – ROMA, 11 MAR – Obereggen, nuovamente capitale italiana dello snowboard sabato 30 e domenica 31 marzo con un doppio appuntamento: il Neuro Jump Contest ed il Cash for Trick Rail Jam. La nota località del comprensorio sciistico Ski Center Latemar (con Pampeago e Predazzo), ad appena 20 minuti da Bolzano, dopo avere ospitato l’Italian Snowboard Tour organizzato dalla Fsi (Federazione Snowboard Italia) che ha assegnato i titoli nazionali della combinata Slopestyle al bellunese Filippo De Martin di Agordo ed alla torinese Anna Forno, sarà il resort esclusivo di un fine settimana fuori dal comune: il “Rock and Ride”. Domenica 31 marzo, nello snowpark Obereggen, uno dei più famosi d’Italia e d’Europa, si svolgerà il Neuro Jump Contest ed Cash for Trick Rail Jam nell’halfpipe, l’unico permanente in tutta Italia. Gli eventi saranno organizzati in collaborazione con il negozio modenese Neuro Shock. Al termine delle premiazioni, gran finale in musica alla baita Ganischgeralm con i Soul Bender, tribute band dei mitici Led Zeppelin. Le competizioni di domenica 31 seguiranno la gran apertura straordinaria, sabato 30 marzo, in notturna della pista illuminata a giorno Obereggen e del Night Snowpark. Nella stessa serata si svolgerà una Free Tattoo Session, gratuita, per chiunque voglia dipingersi un ricordo indelebile sulla pelle! Basterà presentarsi, ritirare il numero e aspettare il proprio turno. Attenzione: i posti sono limitati. Elisa Lochi e gli altri artisti del Lovely Tattoo Studio accoglieranno i fortunati con un carico di colori ed un pannello di micro-tatuaggi in stile “Rock and Ride” per scegliere il proprio nuovo marchio. Non solo. I partecipanti potranno godersi piste e park illuminati, il rock party al Platzl-Tipi e provare le nuove tavole da snowboard messe a disposizione dai brand partner di “Rock and Ride”.