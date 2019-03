(ANSA) – FIRENZE, 11 MAR – Continua ad essere monitorata la situazione di Federico Chiesa che ieri al 36′ del primo tempo della gara con la Lazio ha chiesto il cambio per un problema muscolare. Le lacrime e la smorfia di dolore del 21enne talento della squadra viola e della Nazionale hanno immediatamente fatto scattare l’allarme poi stemperato un po’ dal report emesso dalla società a fine gara in cui ha parlato di ‘risentimento del retto addominale’. Oggi il giocatore si è recato al centro sportivo per fare terapie senza sottoporsi ad accertamenti specifici: Pioli ieri ha auspicato di averlo a disposizione per la trasferta di venerdì a Cagliari e anche il ct Roberto Mancini, per il quale Chiesa è ormai un punto fermo del gruppo azzurro come lo è della stessa Fiorentina, confida che non si tratti di un infortunio grave. Al riguardo i prossimi giorni si annunciano decisivi. Dopo l’ennesimo pareggio stagionale e una classifica che si sta sempre più allontanando dalla zona-Europa appare sempre meno scontata la permanenza di Pioli.