(ANSA) – TORINO, 11 MAR – Nuovo guaio fisico per Douglas Costa. L’attaccante brasiliano si è fatto male nell’allenamento di oggi pomeriggio alla Continassa e non ci sarà domani contro l’Atletico.- Lo ha annunciato Massimiliano Allegri. “Si vede che era destino che non dovesse giocare”, ha sospirato il tecnico bianconero. “Ma siamo pronti a una grande serata”, ha aggiunto Allegri. (ANSA).