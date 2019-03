(ANSA) – TORINO, 11 MAR – “Chi sta nella Juve è abituato alla pressione mediatica, non ci fa né caldo né freddo. Il risultato dell’andata a Madrid non è il massimo, ma nessuno di noi creda che sia impossibile. Dobbiamo osare, volere il passaggio di turno un po’ più di loro, e non ho dubbio che l’avremo”. Così Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, a 24 ore dal ritorno degli ottavi contro i Colchoneros. “E’ inutile piangere sul latte versato a Madrid, abbiamo una grande voglia di vivere una grande serata con tutti i nostri tifosi. Stiamo mentalmente bene, sappiamo che non sarà facile e ci vorrà un pizzico di fortuna, ma vincere domani potrà darci uno slancio incredibile verso la finale di giugno”, ha detto ancora Chiellini.