(ANSA) – TORINO, 11 MAR – Per tentare la rimonta con l’Atletico, Allegri sente di avere una garanzia di successo in più: Ronaldo. “Cristiano ha tanti gol nelle gambe, tanti gol di Champions e in partite di questo tipo si esalta. Averlo con noi – aggiunge il tecnico bianconero – ci dà un grande vantaggio”. Ma la carta vincente potrebbero essere anche un debuttante, ecco perché Allegri sta pensando di schierare Spinazzola: “In questi momenti – dice l’allenatore della Juventus – qualcuno con più incoscienza ci vuole, magari domani toccherà a lui”.