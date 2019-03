(ANSA) – ROMA, 11 MAR – ”Devo fare i complimenti alla squadra, non era facile in queste condizioni, senza i pezzi da novanta. Un grosso grazie ai tifosi che ci sono stati vicini in un momento difficile”. Claudio Ranieri applaude la sua Roma dopo la vittoria in casa contro l’Empoli nel posticipo del lunedì. Zaniolo? ”Mi ha detto solo che si era indurito – aggiunge l’allenatore giallorosso – non dovrebbe essere nulla di grave”.