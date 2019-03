(ANSA) – STRASBURGO, 12 MAR – L’incontro con la premier britannica May è andato “bene, noi crediamo che sia stato compiuto un passo in avanti che possa rassicurare anche il parlamento di Londra, con due elementi chiave”. Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani dopo l’incontro con la premier britannica Theresa May a Strasburgo. “La possibilità di rivedere il backstop prima del 2020 con la garanzia anche di una interpretazione della Corte. Sono dei messaggi positivi che l’Europa dà al Regno Unito – ha aggiunto -. Ci auguriamo che il parlamento britannico si renda conto dell’accordo raggiunto oggi, il Parlamento europeo è pronto a lavorare fino all’ultimo perché ci sia un accordo”. “Vedremo domani (oggi, ndr) come voterà il parlamento britannico. Da parte del parlamento europeo c’è apprezzamento per il nuovo passo in avanti che debba essere interpretato dal parlamento britannico come una maggiore garanzia per gli interessi britannici. Lavoreremo fino alla fine affinché prevalga il buonsenso”, ha concluso.(ANSA).